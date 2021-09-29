依法執行交通指揮人員 立委楊瓊瓔爭取納入民防以保障

立委楊瓊瓔今天在立法院召開「依法令執行交通指揮人員，建請增列民防人員」協調會，楊瓊瓔表示，道路交通管理處罰條例第82條第1項第11款，所指依法令執行交通指揮適用人員疑義一案，其中涉及法規解釋，且涉及部會眾多，歷經多次溝通協調，終於在今天的協調會中取得共識。

楊瓊瓔表示，民防人員在地方協助警察機關執行勤務，也會依警察指派進行交通指揮管制，民防人員納入依法令執行指揮交通人員，將能使民防人員在協勤上更有保障。

交通部於108年10月2日召開釐清道路交通處罰條例第82條第1項第11款規定適用情形會議，未將民防人員納入依法可執行交通指揮人員，民防人員於實際協勤時，無法獲得法令保障，立委楊瓊瓔今天在立法院邀集交通部、警政署、國防部全民防衛動員室及台中市政府警察局等單位，召開「道路交通管理處罰條例第82條第1項第11款，所指依法令執行交通指揮人員，建請增列民防人員」協調會，會議中獲得與會單位共識，一、以現行體制及實務運作，義警、民防人員同屬依法令執行指揮交通人員，執行交通協勤無疑義；二、內政部及國防部同意盡速函文交通部建請「道路交通管理處罰條例第82條第1項第11款」，所指依法令執行交通指揮人員，為符實需，增列民防人員。

台中市警察局防治科長陳耀南、交通警察大隊副大隊長陳柏年等人指出，義警、民防人員是依警察機關召集協助執行勤務，依「民防法」規定，警察機關編組義警、民防人員、實施訓練、演習及服勤，以協助維持治安及民防工作，協勤作為實質上是法令執行指揮交通人員，應無疑義，要求應將民防團體加入交通協勤，獲得法令保障。

警政署防治組科長侯勝雄表示，查「民防法」第2條、第21條、第22條、「民防團隊編組訓練演習服勤及支援軍事勤務辦法」第38條，明定義警、民防人員需協助地方治安、實施疏散避難、搶救重大災害及交通管制等民防工作事項；另查「防空演習實施辦法」第6條規定:民防人員需協助或指導防空疏散地區人員及物資疏遷、秩序維護、交通管制等相關事宜，現行法令已明文律定執行交通管制權責，但道路交通管理處罰條例第82條第1項第11款，所指依法令執行交通指揮人員僅列義警，為符實需，建請增列民防人員，以利依民防法令規定協助勤務執行。