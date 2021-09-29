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任內不剪綵 翡翠專管2023完工 柯文哲：以後市長很難當

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天上午出席翡翠水庫原水管「翡翠段」隧道貫通儀式，貫通的那一刻，工程同仁走出洞口，向市長柯文哲報告，「翡翠段順利貫通」，並將水杯塔將水倒滿，象徵「水到渠成」。圖／引應供訊直播
柯文哲今天上午出席翡翠水庫原水管「翡翠段」隧道貫通儀式，貫通的那一刻，工程同仁走出洞口，向市長柯文哲報告，「翡翠段順利貫通」，並將水杯塔將水倒滿，象徵「水到渠成」。圖／引應供訊直播

北市柯文哲任內重要施政「翡翠水庫原水管工程」，今天舉行「翡翠段」貫通儀式。柯文哲今天親自見證「翡翠段」隧道敲出洞口貫通。由於專管要到2023年龜山段貫通後，才能全線完工。柯文哲今天說，儘管專管非任內完工，但該做就要做，這也是為什麼台灣大工程無法推動原因，因大家不能剪綵、所以不想做，柯也自豪稱，有柯文哲這個市長後，以後的人會很難當(市長)。

柯文哲今天上午出席翡翠水庫原水管「翡翠段」隧道貫通儀式，貫通的那一刻，工程同仁走出洞口，向市長柯文哲報告，「翡翠段順利貫通」，並將水杯塔將水倒滿，象徵「水到渠成」。柯文哲也視察隧道工程，驚嘆「吼，這全部都是岩石，全部都是岩石鑽過去，看過去多遠，看不到盡頭。」

北水處表示，隧道貫通工程最高難度，在於隧道岩石硬度高，原本調查強度僅200至300，結果實際一挖硬度高達1343kgf/cm2，比原本預估硬3至4倍，工程單位也加大設備，讓工程順利進行。柯文哲也提醒工程人員，工程粉塵大，施作一定要戴口罩。

對於翡翠專管2023年才能完工。柯文哲說，他認為該做就要做，北市各大批發市場改建，都是他任內開工、下任市長剪綵，包括環南、成功到北投、南門市場等，至於下任誰接任？就由台北市民決定。

柯今天也自豪說，有柯文哲這個市長後，以後的人會很難當(市長)，「因為人家只要一說，柯文哲都是早上七點半上班...，哈哈哈，他(下任市長)就很痛苦。」

柯文哲致詞時表示，他上任第一年八月，台北市遇到蘇迪勒颱風強降雨，結果南勢溪水原水濁度達3萬9000NTU，但下游淨水場僅能處理6000NTU，結果2015年颱風過後，自來水龍頭打開變黃水，引發很多民怨。

柯說，他的個性就是每個事件過後就提檢討報告，由於南勢溪水土保持20年沒辦法解決，只要每次下雨南勢溪水一定濁，下面淨水場就一定會面臨黃水問題，北市府決定蓋專管，柯文哲說到這，也感謝副總統賴清德，當時賴當行政院長時，承諾中央出8億，北市府出12億元，以後完工，翡翠水庫的水都可以是乾淨的水到淨水場。

柯文哲表示，台灣是雨量豐沛地方，但氣候風險評估，台灣又是缺水名列前茅，加上河川短，例如今年全台水荒，台北市沒有缺水，就是要感謝翡翠水庫，翡翠水庫是前總統李登輝當北市長時興建，至於翡翠水土保持好，則是趙少康當環保署長時，對上游有開發限制，儘管翡翠水庫上游北勢溪水土保持佳，但淨水廠卻位於南、北勢溪匯流處，只要南勢溪一水濁，就會供應濁水。

由於柯文哲致詞時，分別感謝前總統李登輝、媒體人趙少康、及副總統賴清德，是否也將翡翠專管列為任內政績？柯文哲說，面對問題是解決問題第一步，這一條專管，是要確保以後北台灣遇到強降雨，還是可以供應乾淨的自來水，要防止當年蘇迪勒颱風水場被癱瘓，這是百年基業，這是民生事業，該做就做。

柯文哲今天說，儘管專管非任內完工，但該做就要做，這也是為什麼台灣大工程無法推動原因，因大家不能剪綵、所以不想做，柯也自豪稱，有柯文哲這個市長後，以後的人會很難當(市長)。記者曾吉松攝影
柯文哲今天說，儘管專管非任內完工，但該做就要做，這也是為什麼台灣大工程無法推動原因，因大家不能剪綵、所以不想做，柯也自豪稱，有柯文哲這個市長後，以後的人會很難當(市長)。記者曾吉松攝影
柯文哲今天說，儘管專管非任內完工，但該做就要做，這也是為什麼台灣大工程無法推動原因，因大家不能剪綵、所以不想做，柯也自豪稱，有柯文哲這個市長後，以後的人會很難當(市長)。記者曾吉松攝影
柯文哲今天說，儘管專管非任內完工，但該做就要做，這也是為什麼台灣大工程無法推動原因，因大家不能剪綵、所以不想做，柯也自豪稱，有柯文哲這個市長後，以後的人會很難當(市長)。記者曾吉松攝影
柯文哲也視察隧道工程，驚嘆「吼，這全部都是岩石，全部都是岩石鑽過去，看過去多遠，看不到盡頭。」圖／引應供訊直播
柯文哲也視察隧道工程，驚嘆「吼，這全部都是岩石，全部都是岩石鑽過去，看過去多遠，看不到盡頭。」圖／引應供訊直播
柯文哲今天說，儘管專管非任內完工，但該做就要做，這也是為什麼台灣大工程無法推動原因，因大家不能剪綵、所以不想做，柯也自豪稱，有柯文哲這個市長後，以後的人會很難當(市長)。記者曾吉松攝影
柯文哲今天說，儘管專管非任內完工，但該做就要做，這也是為什麼台灣大工程無法推動原因，因大家不能剪綵、所以不想做，柯也自豪稱，有柯文哲這個市長後，以後的人會很難當(市長)。記者曾吉松攝影

柯文哲 翡翠水庫 北市

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