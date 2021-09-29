工研院與南市府合作 推全台首座化合物半導體專區

工研院今天在台南綠能科技示範場域舉辦「南方雨林計畫啟動發布會」，與南市府簽訂合作意向書，將建置全台首座化合物半導體與應用產業專區，進軍相關產業供應鏈。

工研院指出，南方雨林計畫的核心是政府引導民間投資，在南台灣協助車用零組件廠打造化合物半導體功率元件生態系，從設計、製造、封測到元件與模組，聯結到車用電子，未來將在台南設立研發基地及測試服務，希望短期內達到試量產成效並衍生事業體。

出席發布會的副總統賴清德表示，政府為加速推動地方建設逐步落實「大南方計畫」，其中強調「用聚落帶動發展」，不只是北部產業往南拓展，也要發揮南部產業現有優勢，找到可落地發展的新方向，半導體是台灣在世界居於領先的重要產業，隨著電動車市場的發展，化合物半導體將成兵家必爭之地。

他說，在中美貿易競爭的局勢下，全球民主陣營需要一條值得信賴的產業供應鏈，台灣有深厚科技產業基礎，又是民主法治國家，台灣只要做好準備，大家團結面對新時代的來臨，將可望脫穎而出。

賴副總統表示，有了工研院南方雨林計畫的拋磚引玉，期許能將南台灣打造成化合物半導體的聚落，讓結合車用動力電子的化合物半導體成為台灣另一個重要產業，帶動整體經濟發展。

工研院院長劉文雄表示，隨著電動車與自駕車發展，電子零組件與晶片在汽車占比提高，因此耐高溫、高壓的化合物半導體將是帶領汽車零組件產業前進下世代智慧車輛的關鍵，也是台灣產業跨足車用動力電子的最佳發展機會。

劉文雄表示，南台灣擁有許多車用零組件廠商，與不少國際主要車廠客戶關係緊密，工研院扮演技術提供者及整合平台的角色，鏈結產官學研打造南台灣化合物半導體及動力電子產業新聚落，朝下世代綠能電子的應用與布局發展。

會中由台南市長黃偉哲與劉文雄代表雙方簽署合作意向書，將合作打造全台首座以電動車應用與化合物半導體動力電子為核心的應用產業專區，推動化合物半導體產業生態系發展。

黃偉哲表示，半導體產業發展撐起南部一片天，化合物半導體對於保持台灣半導體產業優勢相當重要，台南市政府與工研院密切合作，未來結合沙崙綠能科學城發展，也可吸引更多投資建設與研發團隊進駐，形成智慧車電、綠能科技雙產業聚落，引領台南成為半導體產業重鎮。