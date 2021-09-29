響應世界動物日 新北市圖3分館辦主題活動

新北市立圖書館今天說，響應10月4日世界動物日，新莊裕民、淡水及新店3分館將舉辦友善動物主題活動，超萌毛小孩化身圖書館員陪讀，還有寵物溝通、攝影等講座，活動通通免費。

新北市立圖書館長王錦華今天指出，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情催化下，寵物陪伴的需求更甚以往，因此打造新莊裕民分館為「寵物友善圖書館」，方便讀者帶寵物一起到圖書館借書或閱讀。

王錦華說，響應10月4日世界動物日，新莊裕民分館在10月至12月期間，和專業狗醫生協會合作，結合繪本學習，舉辦7場次「汪汪故事屋」活動，讓小朋友在「狗醫生」陪伴下，享受療癒的閱讀時光，同時培養正確的友善動物觀念。

此外，淡水分館將在10月2日舉辦「寵物攝影一拍就上手」線上講座、10月3日播映「寵物當家」電影；10月4日至10月10日推出「動物隨堂考」線上測驗活動，可以抽動物文具組。

新店分館則將在10月2日舉辦「貓狗在跟您說甚麼」寵物溝通講座，10月4日線上動物繪本故事與摺紙DIY，活動全部免費，即日起開放報名。