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疫情讓電話詐騙更猖狂？ 新北戶所詢問電話接不停

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北戶政事務所近日接到多起民眾詢問電話，指出有「戶政人員」打電話要求核對個人資料，民眾因擔心會是電話詐騙，所以才再打到戶所確認。圖／新北市民政局提供
新北戶政事務所近日接到多起民眾詢問電話，指出有「戶政人員」打電話要求核對個人資料，民眾因擔心會是電話詐騙，所以才再打到戶所確認。圖／新北市民政局提供

疫情期間許多業務都改採線上進行，卻也常需要相關個資核對，新北戶政事務所指出，近日接到多起民眾反應，有詐騙集團謊稱自己是公務機關人員要求核對個資，因此還是呼籲民眾要再三查證，千萬不要隨便報上個資，尤其近來還出現振興券遭冒名綁定，更要提高警覺。

新北戶政事務所近日接到多起民眾詢問電話，指出有「戶政人員」打電話要求核對個人資料，民眾因擔心會是電話詐騙，所以才再打到戶所確認，在經戶所確認後發現，所內都沒有民眾所說的承辦人，確認是電話詐騙。

民政局指出，其實常有詐騙集團假冒公務機關人員行騙，比如通知民眾有人持其資料申辦戶籍謄本，所以要透過核對資料來確認是否有授權委託。民政局還說，尤其近來出現民眾的振興券被冒名綁定，因此更要提高警覺。

民政局專門委員陳耀川表示，許多詐騙集團利用民眾對公務機關的信任心理，結合已取得的個人資料行騙，讓接到電話的民眾更誤信其真實性而落入圈套，好在有民眾發現來電為7開頭的號碼（77064035、77314096），而致電公所或臨櫃詢問。

民政局表示，近日在板橋、三重、新莊、永和等戶所都陸續接到相關狀況，呼籲民眾在接到不明可疑電話時，務必遵循「冷靜、查證、報警」的防詐三步驟，不要說出個資，或可向相關機關及165反詐騙專線詢問。

詐騙集團 個資 新北

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