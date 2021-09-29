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防疫處所火災搶救 北市訂流程保民眾安全
台北市消防局今天表示，為強化防疫處所火災搶救，已訂定「收容傳染病指定隔離醫院及場所火災搶救流程」，有效事先掌握可能危害因素，上午也在信義區防疫旅館辦演練。
台北市政府消防局發新聞資料指出，為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，強化相關防疫處所火災搶救作為，4月間已訂定「收容傳染病指定隔離醫院及場所火災搶救流程」，主要針對指定隔離醫院、集中檢疫所及防疫旅館等處。
消防局上午也在信義區防疫旅館進行演練，模擬防疫旅館一樓櫃檯電器設備電線走火，引發火警，員工發現後啟動自衛消防編組機制，執行初期滅火、並疏散居家檢疫民眾至戶外集結區等演練過程。
消防局表示，疫情近期趨緩，考量防疫旅館收容人員特殊性及動線、設置變更，將加強輔導防疫旅館防火管理編組人員，若遇緊急事故，可立即通報應變，並引導民眾逃生避難，過程也應符合防疫規範。
消防局指出，將持續向防疫旅館宣導平時應加強用火、用電自主安全管理，各項門禁管制措施或避難動線應保持暢通，不能有上鎖影響避難逃生狀況。
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