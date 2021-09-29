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新北提供購車金抵用券、摩托車 鼓勵選手突破全國紀錄

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
體育處補充，目前仍以不開放觀眾入場觀賽為標準，各競賽場館容流量控制在各場館的百分之25為上限，以選手、隊職員及工作人員為主，但會視疫情滾動式檢討是否開放觀眾進場的彈性空間。圖／新北市體育處提供
體育處補充，目前仍以不開放觀眾入場觀賽為標準，各競賽場館容流量控制在各場館的百分之25為上限，以選手、隊職員及工作人員為主，但會視疫情滾動式檢討是否開放觀眾進場的彈性空間。圖／新北市體育處提供

110年全國運動會於10月16日至21日在新北市登場，聖火傳遞及部分會前賽已陸續進行中，體育處處長洪玉玲在今日市政會議上，針對賽會進行專案報告，洪玉玲表示，除了在各競賽場地成立採檢隊，提高防疫規格，為讓選手發揮實力，除了每人發3000元購車金折抵券，選手只要突破全國紀錄，還可拿4萬元、把新機車帶回家。

為讓民眾9月24日開始聖火傳遞，體育處透過鐵路、網路、公路三路傳聖火，一系列線上、線下活動邀請民眾參與，還有異業合作推出聖火霜淇淋，先前更有火炬手徵選、全國海選主持人活動，讓更多選手以外的民眾可以參與賽會。

洪玉玲表示，42處競賽場館已準備好，所有軟硬體設備、支援人力也都到位，整體規劃以選手為主角，開發專屬賽會商品、專屬設計的服裝與勳章，除了提供賽會聯名卡中超過3000家店家優惠、憑證提供隊職員獨享遊程，也整合社會資源提供每位選手購車金折抵券3000元，只要破全國紀錄就有4萬元，在此次賽事中破最多賽事紀錄的運動員就可獲得一台機車。

新北市長侯友宜表示，全運會的防疫措施，是在中央流行疫情指揮中心規範下做更嚴謹的管控，不開放觀眾入場，可以透過轉播或直播觀看，除基本的實聯制、體溫量測、手部消毒外，這次也要求所有人員賽前必須提供健康證明，包含小黃卡註記14天前至少接種過1劑疫苗、持3天前PCR或快篩陰性證明。

另外與雙和醫院成立採檢隊，賽會現場設立專區，有人員體溫超過37.5度就要進行快篩，會持續因應疫情發展，滾動式調整，提供各縣市隊職員最安心無虞的競賽環境。

體育處補充，目前仍以不開放觀眾入場觀賽為標準，各競賽場館容流量控制在各場館的百分之25為上限，以選手、隊職員及工作人員為主，但會視疫情滾動式檢討是否開放觀眾進場的彈性空間。詳細的賽程及轉播資訊，請鎖定110年全國運動會官網、FB及新北運動聚點粉絲團，掌握全國運動會最新資訊及活動訊息。

為讓民眾9月24日開始聖火傳遞，體育處透過鐵路、網路、公路三路傳聖火。圖／新北市體育處提供
為讓民眾9月24日開始聖火傳遞，體育處透過鐵路、網路、公路三路傳聖火。圖／新北市體育處提供

聖火 疫情

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