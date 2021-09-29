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捷運紅樹林站停車場改收費 民代憂衝擊台2線車流
捷運紅樹林站旁的機車停車場，在台北捷運公司規劃下將成為收費停車場，採計次收費、每次20元，並提供80個季票名額。新北市議員鄭宇恩指出，出入口僅在近竹圍側，晨峰時刻恐會影響原台2線車流，另季票提升至200個名額。
紅樹林地區不少通勤族選擇騎乘機車到捷運站後，再轉乘捷運進入雙北市，不過紅樹林捷運站旁的機車停車場，長期遭到廢棄機車、腳踏車佔用，影響停車的民眾，北捷決定10月1日起開始收費。
鄭宇恩說，目前規劃停車場出入口靠近竹圍側，八勢路方向出入口完成車阻架設，但晨峰車輛進場排隊，會遇到本來台2線上的大量車流，可能會惡化交通狀況，甚至會有安全上的疑慮。
鄭宇恩指出，八勢路方向出入口無法使用後，也會導致車輛必須往竹圍方向行駛600公尺左右至安老所待轉再返回，不僅不便，更徒增台2線負荷。另外紅樹林機車場鄰近住宅區，當地民眾有過夜停放的需求，應增加季票名額。
北捷初步回應，已將季票名額從80個提升至200個；目前停車場的出入口均統一由近竹圍側進出，至於未來是否更動出入口位置則將觀察使用者使用狀況後，再重新評估及調整出入口動線規劃。
鄭宇恩指出，擔憂未來會有騎士欲前往八勢路卻不願到下個路口待轉，直接逆向騎在人行道，但停車場在八勢路開出入口，又會有段斜坡出現人車共用。使用者付費不是壞事，不過整體環境、配套要考量到實際需求，盼有關單位能協調出最佳解決方式。
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