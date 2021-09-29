疫情趨緩 侯友宜：新北會逐漸鬆綁、防疫為最大優先

疫情逐漸趨緩，偶有零星個案，新北市長侯友宜今在市政會議表示，全球疫情有在舒緩，但不代表境外移入的個案數量減少，也顯示境外阻絕很重要，針對逐步放寬管制，侯友宜說，疫情相對穩定，新北就會逐漸鬆綁的方向做，把疫情守好。

衛生局長陳潤秋表示，全球疫情已經是第四波，已有下降趨緩，累計確診達2億3千多萬例，最高峰仍在英國，美國疫情持續往下，從日平均確診15萬例下降至9.5萬例，越南疫情高峰持平，胡志明市延長封鎖至9月底，持續提高疫苗覆蓋率以放寬管制措施，日本近期每日確診個案則低於3000例；台灣近期絕大部分都是+0，偶有個案但都是舊案，因為Ct值高，要審慎小心。

侯友宜表示，全球疫情有在舒緩，許多個案的病毒基因定序就是Delta病毒，已經取代Alpha病毒，這病毒更麻煩，要更小心，全球疫情舒緩，但不代表境外移入的個案數量減少，也顯示境外阻絕很重要，經過兩次PCR跟快篩就大幅減少，但要擔心陰轉陽個案，要小心翼翼面對。

侯友宜表示，近日少數個案都是舊案，雖然多為舊案Ct值很高，仍要做居家隔離、疫調，該做的所有步驟不能少，疫情相對穩定，中央陸續在放寬生活約束，疫情相對穩定，新北就會逐漸鬆綁的方向做，各局處的活動，仍要防疫為最大優先，逐漸鬆綁不是一步到位，針對疫情滾動式檢討，在新北市疫情的狀況，適度鬆綁，期待把疫情守好，逐漸鬆綁，讓民眾回到正常生活。