百歲人瑞嬤長壽秘訣：樂觀多聊天 金山區長送壽桃麵線

重陽節將屆，新北市金山區共有11位百歲人瑞，由於疫情的關係，金山區長廖武輝昨天起逐一前往各長輩家中拜訪，除了重陽節禮金、金鎖片、彩陶獎牌及敬老狀等重陽禮品外，還特別準備地瓜長壽麵線、壽桃、麵龜及毛毯等，幫長輩們「添壽」，祝福長輩們健康「呷百二」。

重和里賴楊花阿嬤已有102歲之高壽，並有五代子孫同堂，家人關係非常好，每年更會為阿嬤舉辦慶生活動。阿嬤身體很健康，平日喜歡與朋友、家人、鄰居聊天，天性樂觀，總是無憂無慮，家人的陪伴及關懷讓阿嬤很快樂，她說，長壽的秘訣就是樂觀、多聊天。

美田里許松章阿公曾擔任獸醫，並擁有代書執照，說話流暢，並喜歡閱讀，吸收新的知識，其子表示阿公非常注重清潔及衛生，生活也十分規律，而這也是阿公的長壽之道。

金山區每年於重陽節前辦理重陽敬老餐會，也是因為許松章阿公親自到區公所建議，考量以往敬老餐會因百歲人瑞身體狀況不佳無法參加重陽餐會，所以金山區針對百歲人瑞由區長親自贈送麵龜、壽桃、麵線及保暖毯子，祝福百歲人瑞健康長壽。

金山區65歲以上老年人口截至今年8月有3729人，占全區人口比例17.8%，為了落實長者照顧及福利，金山區積極致力於區內造福長者之友善建設及社會福利經營，提供更完善的老人福利，希望營造出讓每位長輩健康幸福生活的友善環境。