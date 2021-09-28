柯文哲點頭！北市府副發言人林珍羽請辭 下一步選議員

2022選戰逼近，台北市長柯文哲團隊再傳異動，北市府副發言人林珍羽日前已向柯文哲遞出辭呈，預計10月中旬離任。林珍羽今天表示，她現階段的職涯規畫，就是將市府這一年半所學，深入地方基層、了解民意，會先回到父親的服務處幫忙，服務地方。

林珍羽說，選舉本來就是她下一步的考量選項，「不畏戰、不避戰」，套一句柯市長常說的話「考試要先做好準備」，現階段就是面對各種考驗。

林珍羽的父親為現任台北市議員林國成、也是民眾黨台北市黨部主委，林國成原本就有意交棒給林珍羽，林也積極爭取投入2022北市中山大同選區議員選舉，辭去北市府職務後，將回到地方基層布局選舉，力拚明年為民眾黨搶下一席議員席次。

原本林珍羽今年七月就要提離職，不過因疫情尚未趨緩，8月底、9月初又爆發新北幼兒園染Delta事件，林也延後至中秋連假期間，才向柯文哲提出離職獲准，預計10月初開始休假，10月中旬離開北市府副發言人職位。

林珍羽說，隨著疫情在中央與地方的共同努力下，獲得控制，接下來就是紓困與振興，她接下來希望將市府所學，回到地方服務，選舉本來就是她下一步的考量選項，「不畏戰、不避戰」，現階段就是面對各種考驗。

林說，她目前會先深入基層，了解地方上的需求，並且爭取黨的認同參與明年選戰，尤其中山大同選區有許多弱勢族群需要協助，甚至中山區也有許多餐廳，因這波疫情，受到相當大衝擊，希望可以深入地方服務，協助地方找回商機。