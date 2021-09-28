議員質疑道管中心成效差 北市：挖掘件數已下降

台北市議員耿葳質疑，市府成立多年道路挖掘管理中心成效差，像近2年道路挖掘次數沒下降，且林森北路及長安東路附近等路段常在開挖。工務局今天表示，挖掘件數已逐年下降。

台北市議會下午召開工務部門的質詢及答覆，國民黨籍市議員耿葳質詢，道路挖掘管理中心成立多年，調資料發現，近2年道路挖掘次數，每年仍維持近7000件。

她說，有些路段幾乎每年都在挖補，像林森北路及長安東路、承德路3段及民權西路等10個路段，近年來常在施工、挖掘道路。

耿葳表示，北市府規劃道路維護預算每年約新台幣10億餘元，仍有機車騎士疑因道路坑洞發生車禍，市民也常抱怨道路常在挖掘，要求工務局應檢討道管中心成效。

工務局長林志峯答詢時指出，北市道路總面積約2萬3000平方公尺，道管中心成立後，以整合挖掘道路等措施為主，數據顯示，成立後挖掘道路件數已下降約40%。

他說，道路出現坑洞有很多因素，包含路面材質老化或受太陽、下雨等影響，道管中心有分析、研究相關資料，將提供議員參考。

工務局新聞資料指出，統計去年度道路挖掘件數與道管中心成立時的1萬652件相比，減少約40%，但因涉及市政建設、新建房屋及用戶接管等需求，挖掘道路數量仍有需求，道管中心將要求施工單位配合即時、處理。

台北市道路管線中心是民國104年7月1日啟用，由工務局籌設，作用包含協調管線單位和協助統一挖補減少道路挖掘等業務，並提供民眾在道路挖掘申請與管線問題等服務。