淡水馬偕陸橋拆除 公所重建明年完工

新北市淡水區市立圖書館淡水分館前的馬偕陸橋，連結淡水馬偕街兩端，使用將近40年的時間，橋體結構已經老化損壞，經過去年橋梁檢測專業技師評估需儘速重建，而日前進行拆除重建，全新外觀外，在圖書館這一側會設置圓形景觀台，預計在明年1月底前能夠完工。

這一座馬偕陸橋，連結多田榮吉故居到淡水老街，不僅是許多觀光客的步行路線，鄰近淡江中學、真理大學、淡水國中及文化國小，更是這四所學校學生通勤的重要陸橋，由於馬偕陸橋可以看到淡水河口的夕陽，過去也是不少學生下課後的回憶景象。

淡水區長巫宗仁表示，在17日拆除作業完成之後，就會進行重建工程，這段期間也通知里長及鄰近學校，要繞道行走，而未來重建後的新陸橋，除了會有全新的外觀之外，在圖書館的這一側會設置圓形景觀台，樓梯設計也比較平緩好走，預計在明年1月底前能夠完工。希望在重建之後不僅可以保障行人的使用安全之外，更可以讓這一座陸橋更加美觀。