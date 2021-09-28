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地方防災再添生力軍 汐止公所、勳風簽署合作

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所邀請勳風企業公司，簽署防災合作備忘錄，希望透過雙方在物資、家電提供等合作，提升防救災效率。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所邀請勳風企業公司，簽署防災合作備忘錄，希望透過雙方在物資、家電提供等合作，提升防救災效率。 圖／觀天下有線電視提供

在地企業投入防災行列，進入防汛期，公部門資源有限，為了要增添防救災的效率，汐止區公所邀請勳風企業公司，簽署防災合作備忘錄，希望透過雙方在物資、家電提供等合作，提升防救災效率。

汐止區長陳健民指出，企業防災是市府這幾年很重視的政策，很開心汐止的在地企業、也算是台灣國產電器之光勳風企業，很願意協助新北市，加入汐止企業防災的行列，未來會在防疫物資方面做相關的合作，

勳風企業負責人朱淑蓉表示，勳風在汐止已經有三、四十年，屬於土生土長的在地企業，當然，如果區公所有需要協助，絕對百分百的支持，尤其是針對防災需要的，更會百分分去協助。如果萬一像是有災害發生的時候，不管是冬天夏天，只要是有需要，可以提供的產品像是涼爽電扇或是吃的方面有電鍋燉鍋等等，公司會全力以赴，照顧在地的居民，這絕對沒問題的，配合公所的需求，回饋在地鄉里。

雙方正式簽署合作備忘錄，範圍擴大合作項目也增加，包括防災物資用品提供等等，身為在地企業取之於社會也用之於社會，汐止區公所也期待未來有更多的企業響應，讓公私部門資源整合，提升防救災能量。

汐止

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