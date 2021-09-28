淡北道土地徵收完成 開工只差中央補助款
淡水河北側沿河平面道路原定今年動工，工程總經費約63億，向中央申請補助30.6億元遲遲沒有下文，但新北市工務局相關的前期作業都已經在進行中，早在今年一月就已經全部取得淡北道相關沿線的用地徵收，距離開工，就只差中央補助款的臨門一腳。
新北市工務局長詹榮鋒表示，去年通過環評之後，市府就開始進行，用地徵收計劃，相關設計作業，不管是都市計劃變更，還是用地取得，路樹的遷移，交通維持計劃等相關的前期作業都已經在進行中，而在用地的部份早在今年一月，就已經全部取得淡北道相關沿線的用地。
而經費的部份就只差中央的補助款，新北市也希望，中央可以盡快核準，淡北道不只是解決淡水進出的交通問題，更是大台北及淡水河兩岸的交通塞車解決最佳方案，希望可以尊重專業分析，盡早進行開工作業，解決長久以來的交通問題。
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