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金山西勢溪護岸改善完工 防溪水溢流兼具美觀

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區西勢溪經新北市議員白珮茹協助爭取經費改善，目前工程已改善完成，不但防溪水溢流，溪岸更兼具美觀，為景觀加分。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區西勢溪經新北市議員白珮茹協助爭取經費改善，目前工程已改善完成，不但防溪水溢流，溪岸更兼具美觀，為景觀加分。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區西勢溪法鼓路旁的溪段，因護岸過低每逢豪大雨溪水就會溢流路面，為此新北市議員白珮茹協助爭取市府水利局經費改善，目前工程已改善完成，不但防溪水溢流，溪岸更兼具美觀，為景觀加分。

市議員白珮茹說，受到氣候變遷影響，近幾年短延時強降雨的災害頻傳，金山區西勢溪法鼓路旁的溪段，因護岸過低每逢豪大雨，就容易造成溪水溢流路面，導致積淹水情形發生，為此也協助爭取經費162萬元進行改善，由金山區公所代辦工程施作，工期40天完成新設護岸，不但防止溢流還兼具美觀。

西勢溪上游堤岸整修後，明顯改善溪水溢流狀況，為維護溪流生態完整性，採取生態工法施作，保障民眾生命財產安全的同時，也保護仰賴西勢溪維生的生物、生態。

金山區長廖武輝說，西勢溪上游左岸是溪流的衝擊面，有溪水沖刷基礎掏空疑慮，透過生態工法並針對既有護岸加高，改善原本護岸不完整連接的狀況，藉此也保護岸邊農地、增強原有排水功能，更營造了水域生態的多樣性。

護岸 金山

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