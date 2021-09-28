北市國小生字簿有異味測出甲醛 新北送檢結果出爐

9月17日有家長在小一聯盟臉書社團發文，北市大安區某國小4年級的孩子在書寫硬筆書法生字簿時有異味，常出現頭暈問題，有家長用專業工具檢測，竟出現相當濃度的甲醛。新北市教育局表示，當日已請廠商將生字語詞簿送SGS檢驗，並提供檢驗報告證明，另亦同步將書本送檢，檢測結果出爐，甲醛含量低到無法檢測。

教育局表示，17日當天即請各校先行暫停使用生字語詞簿，請老師改以其他方式指派作業，若因應學習需要，各校及家長可於本局自編國小一至六年級生字簿網站製作所需生字。

此外，檢驗期間，經詢經濟部標準檢驗局，目前國際及國內皆無平面書籍紙張甲醛含量標準。教育局取得檢測報告，檢測結果為甲醛含量低於最低可檢下限值（10mg/kg），含量低到無法檢測。廠商送檢結果出爐，結果相同。

經查，國際及國內相近標準為「CNS4797-6」（玩具商品檢驗規定：供3歲以下兒童使用的玩具中，可觸及之紙質材料，其甲醛含量不得超過30mg/kg）。教育局指出，該標準並非屬教科書可適用標準，礙於國際及國內皆無相關標準可遵依循，後續將積極向經濟部標準檢驗局提出建議案，供爾後相關出版品適用。教育局各項自行印製補充教材，亦皆遵循相關規定進行檢驗，以維學童健康。