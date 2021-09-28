孩子悶壞了！北市公園遊戲場10月將開放
疫情趨緩，台北市昨天再放寬餐飲內用，許多家長更盼台北市公園內的兒童遊戲遊具能儘速開放，不僅透過民代、也打1999電話陳情，台北市公園處長黃淑如今天在議會表示，北市府已經決定，台北市從10月1日起，開放公園內的兒童遊戲場。
台北市議會今天下午工務部門質詢，議員潘懷宗問公園處，許多家長關切希望公園遊具快開放，公園處表示，台北市公園內遊戲場將於10月1日開放。
隨著相關設施逐步解封，台北市8月26日起，已開放公園內成人體健設施，不過兒童使用的兒童遊具及遊戲區遲無開放，許多家長哀號，為什麼成人可以使用公園內設施，兒童還不能使用？
還我特色公園行動聯盟(特公盟)也在臉書表示，台灣疫情每日確診病例，近兩周維持個位數，疫苗覆蓋率也逐日增，然而台北、新北、台中三大都會區，至今公園遊戲場持續被一圈圈的黃色封鎖線圍住，城市裏的孩子們，已經有4個多月沒有機會可以在戶外攀爬、盪高高鞦韆來鍛鍊體能。
許多家長也紛紛透過1999，表達盼北市公開放遊戲場使用，北市公園處表示，台北市的公園內遊具遊戲場，將於10月1日開放使用。
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