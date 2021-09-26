新北豬農申請補貼至月底 10月起符合2條件可使用廚餘

先前因走私豬肉造成非洲豬瘟流入國內，全國豬農9月一律禁止用廚餘，新北市轄內有85座廚餘養豬場，農業局依照中央規定讓豬農在本月可到各區公所申請飼料或轉型補助，補助於月底截止申請，10月起必須符合飼養規模200頭與高溫燉煮1小時才可恢復使用廚餘。

農業局表示，根據規定，本月豬農停用廚餘期間可申請每頭豬500元飼料補助或是轉型永久使用飼料可補助2500元，另對於廚餘清運油資則依畜牧場申請頭數補助1.5到3.5萬。

農業局指出，暫停廚餘餵豬對豬農造成些許不便，為求永續發展，轄內養豬業者也盡力使用飼料，並有39家業者協助清運廚餘至環保機關指定地點，使現有廚餘回收流程不混亂。

依新北市現有豬農，大多飼養黑毛豬，需要至少1年時間養殖，在中央臨時宣布本月禁用廚餘後，10月起200頭豬以上豬農須高溫燉煮廚餘1小時才可恢復使用，對199頭以下豬農是負擔，據了解，新北有20家業者飼養規模在199頭以下，目前全國小型豬農也在向中央爭取，看10月起能否放寬條件。

農業局提醒，本次暫停使用廚餘飼料及油資清運補貼申請至30日截止，請廚餘養豬戶備妥申請書、畜牧場或畜禽飼養登記正影本、負責人身分證正反面影本、廚餘再利用檢核相關證明文件影本及負責人（或委託人）存摺封面影本至各區公所申請。