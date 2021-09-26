中和佳和公園興建多功能大樓 可提供280個汽車停車位

新北市府有鑑於中和人口稠密，停車需求高，決定在佳和公園興建多目標綜合大樓，完工後將提供280格汽車停車位、100格機車停車位，另外，地面設有健身中心、幼兒園、公托等多元設施，總經費達5億6千8百萬元，預計2022年8月完工。新北市長侯友宜也在今日前往視察，並表示，大樓落成後，不只可改善停車問題，還能解決地方幼兒、托育需求。

佳和公園多目標綜合大樓原址曾是地方知名的自強游泳池，但後來因設備老舊，環境髒亂，來游泳的民眾越來越少，在2016年正式停業，市府當時即將此處改造為佳和公園。

由於中和民眾停車需求高，市府在2019年決定啟動「新北市中和區佳和公園新建幼兒園與公托中心暨共構地下停車統包工程」規畫設計案，為了讓民眾仍有戶外休憩場域，該案將保留原有海洋特色公園，在工程完工後予以復舊。此案將由工務局、交通局、社會局、教育局、體育處共同辦理。

侯友宜指出，目前雖為防疫期間，但市政建設不會停歇，該大樓落成後，不只能改善中和地區停車位不足問題，還能解決學齡前幼兒教育及托育需求，同時滿足市民運動需求，提供更好的公共服務品質。

新北市議員金瑞龍表示，中和人口稠密，游泳池早已不符合當地人需求，所以市府決定將此處改建為公園、多目標大樓時，居民都相當興奮，也期待能提早完工，讓地方民眾盡早享受到新設施與服務。

新北市工務局表示，佳和公園多目標綜合大樓為一棟地上4層、地下2層的複合式空間，內部設施包括300坪的幼兒園、278坪托育中心以及382坪的健身中心，可以滿足民眾多功使用能需求。另外，民眾最關心的停車位問題也能獲得解決，地下2層的停車場可以提供280格汽車停車位、100格機車停車位。

工務局補充，工程團隊在興建大樓時曾遇過一些阻礙，他們開挖基地後發現內部有1萬立方公尺土石方夾雜事業廢棄物，經考量後，決定尋覓第2工區予以分篩清運，目前工程已無其他問題，預計能在2022年8月順利完工。