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不肖業者三峽爽倒廢土還裝傻 環保局告發最高罰30萬
新北環保局前日查獲不肖業者於三峽某地偷倒廢土，稽查人員上前了解時，砂石車司機還裝傻，不過因對方提不出廢土的相關證明文件，且周遭還有遭傾倒大量廢土之土地，經確認及比對後，人員當場依違反廢棄物清理法第9條告發，最重可處30萬元罰鍰，並同原車輛押回工地。
環保局說明，稽查員在24日於三峽添福路附近巡查時，發現路邊停靠1台可疑砂石車，疑似準備駛入某地傾倒工地廢土（剩餘土石方），於是上前訪談了解，但司機無法提出剩餘土石方產生源及處理地點證明文件。
環保局指出，砂石車司機起初聲稱自己不知情，強調剩餘土石方源頭來自工程開發公司，後經與警察局三峽分局合作調閱附近路口監視器畫面循線比對追查，司機才坦承，源頭是台北市某營建工地，且已違規至三峽該土地棄置至少5車次。
環保局還發現，當時周遭1處土地正在以怪手整理土石，會同警方前往了解後，確定為上述砂石車預備傾倒地，且現場已有大量剩餘土石方；該地負責人員辯稱，土地內在做邊坡土方堆置及整地作業，且土方來源為合法購買，但也未能提供購買證明。
後經調閱監視器確認，光24日一天，即有10餘台砂石車載運剩餘土石方到該地傾倒，初步研判源頭不只台北營建工地，後續將釐清該筆土地使用情形，要求對方恢復原有地形地貌，更要追究環保犯罪行為，同時也要列入未來重點巡查對象，預防環保犯罪。
環保局表示，這次傾倒廢土事件，環保局當場依違反廢棄物清理法第9條規定予以告發，最重將可處新臺幣30萬元罰鍰，並同原車輛押回工地。環保局強調，無論事業廢棄物或剩餘土石方，均應以合法方式處理，切勿使用工地廢土進行整地作業，否則將會造成環境二次污染，呼籲業者勿心存僥倖挑戰公權力，民眾若有發現污染環境也可向市府舉發，共同打擊不法。
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