獨／雙節公車駕駛租公司車迎娶 滿載祝福開往幸福站

台中市雙節公車司機李思翰對小就喜歡公車等大型車，對公車日久生情而當上雙節公車司機，他今天租一輛公司的雙節公車迎娶，公車外貼上和新娘的婚紗照，車頭LED字幕顯示「幸福禮車」，他今天改當乘客，牽著新娘的手上車，載著車上親友滿滿祝福，開向幸福站；台中市交通局表示，這是台中首次有雙節巴士司機租雙節巴士當禮車。

今天的新人是李思翰與新娘洪菱娸，26歲的巨業交通司機李思翰，是雙節公車300路的駕駛，他20歲就考上大客車駕照、21歲考聯結車駕照，從小就是交通迷。

他在巨業交通工作近5年，今年3月和交往近6年的女友登記結婚，5月升格目前是「準爸爸」，他說，原本就預定9月迎娶，新娘預產期在明年1月，今天雙喜臨門，都在他「預期內」。

李思翰從2017年9月開始開雙節公車，今年開滿第4年，他對雙節巴士很有感情，今年初他向公司提議「租公車當禮車」，巨業交通總經理一口答應；他從小就是喜歡大型交通工具，吊車、工程車、巴士、火車都很喜歡，後來因家裡在做生意關係，他國小時下課每天就要搭公車到家裡的店面幫忙，經常看到司機在打票，招呼客人；他對公車日久漸生情，而且公車駕駛薪水也不差，選擇畢業後投入公車駕駛的行列圓夢。

巨業交通的「雙節禮車」，今天掛著兩人甜蜜的結婚照，車身旁也掛上傳統禮俗物品，綁著一隻布偶豬，李思翰說布偶豬取代真的豬肉，環保且衛生，公車車身的婚紗照可看出，他們的婚紗照多數都在公車上拍攝，