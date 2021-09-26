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北市本周邀集5知名廠商現場徵才 釋出269職缺

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市勞動局本周舉辦現場徵才活動。圖／北市勞動局提供
北市勞動局本周舉辦現場徵才活動。圖／北市勞動局提供

隨著疫情趨於穩定，勞動市場持續升溫，根據行政院主計處統計數字顯示，因國人積極投入就業市場，失業率不因畢業季推升而反降，預期疫後振興商機無限，北市勞動局就服處本周邀集5家知名零售及餐飲業舉辦現場徵才活動，釋出269個工作機會，最高月薪4.5萬。

勞動局長陳信瑜表示，此次9月27日至10月1日徵才活動仍以餐飲業為大宗，儲備幹部工作機會高達96個，占35％，韓式料理品牌豆府（股）公司釋出40名具餐飲服務2年以上的高薪職缺，月薪達4.5萬，與今年初徵才的3.1萬相比，增加1.4萬，調整幅度達45％。

王座餐飲釋出職缺薪資達3.4萬、摩斯漢堡3.3萬；全家便利商店，不僅在疫情期間沒有無薪假、大量解雇的情況發生，此次徵才也釋出儲備幹部3.6萬，總計75個工作機會，不限科系、專科學歷，從基層培訓，未來可晉升高階主管。

陳信瑜提醒，為提高就業率，市府推出「安穩雇用計畫2.0」，勞雇雙方皆能獲得補助獎勵，需於9月30日前完成雇用並加保才符合申請資格。針對應屆畢生也有「青年就業獎勵計畫」，相關內容詳見「台灣就業通」與「台北就業大補帖」網站。

就服處表示，此次徵才時間地點為9月28日在內湖就服站舉辦；9月29日在北投、西門就服站舉辦；9月30日在信義、艋舺就服站舉辦；10月1日在景美就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

北市勞動局本周舉辦現場徵才活動。圖／北市勞動局提供
北市勞動局本周舉辦現場徵才活動。圖／北市勞動局提供

疫情 徵才活動

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