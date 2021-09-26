侯友宜與盧秀燕強強聯手 台中火車站明交接全運聖火

全國運動會10月16日在新北登場，聖火傳遞明天到台中，將由新北市長侯友宜將聖火傳給台中市長盧秀燕，國民黨主席選舉後，藍營一哥一姐強強聯手，首度合體，引發關注。

新北首創三路傳聖火，在網路上徵選全台火炬手，聖火號環島列車明天上午9點開進台中火車站，新北市長特地南下，親將聖火傳給台中市長盧秀燕。侯盧是國民黨執政縣市中的唯二直轄市長，施政滿意度高，藍營「一哥」「一姐」強強聯手行銷新北全運會。

國民黨主席選舉落幕，由前主席朱立倫勝出，接任下屆主席。政壇人士指出，朱立倫與藍營執政縣市長關係都不錯， 但要打造國民黨團結氣勢，必須把握藍營14縣市執政優勢，以地方包圍中央，聯合立院黨團創造議題，才能與民進黨抗衡。

朱立倫拿下國民黨但得票未過半數，還是得靠地方諸侯拉抬人氣，侯友宜與盧秀燕在黨主席選舉後強強聯手，公開合體，兩人態度與動向引發關注。

鐵路聖火預計明天上午約9點10抵達台中火車站，中市運局長李昱叡表示，新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕目前都同意出席，為新北全國運動會暖身。新北市選手代表由女排隊長陳菀婷率極速超跑女子排球隊員擔任火炬手；台中市則由柔道楊勇緯領軍，率100公尺跨欄世界聽障紀錄保持人許樂、身障選手林亞璇、林姿妤、李凱琳、吳振勝等運動員，接下聖火。