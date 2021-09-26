快訊

新國民黨主席能擺平內部矛盾？反萊豬公投恐讓朱立倫很尷尬

只因按錯鍵！ 2.5萬筆學習歷程檔案遺失 教長要究責

聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯友宜與盧秀燕強強聯手 台中火車站明交接全運聖火

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
新北市長侯友宜（右）與台中市長盧秀燕明天相會台中火車站，交接聖火，強強聯手行銷全運會。圖／聯合報系照片
新北市長侯友宜（右）與台中市長盧秀燕明天相會台中火車站，交接聖火，強強聯手行銷全運會。圖／聯合報系照片

全國運動會10月16日在新北登場，聖火傳遞明天到台中，將由新北市長侯友宜將聖火傳給台中市長盧秀燕，國民黨主席選舉後，藍營一哥一姐強強聯手，首度合體，引發關注。

新北首創三路傳聖火，在網路上徵選全台火炬手，聖火號環島列車明天上午9點開進台中火車站，新北市長特地南下，親將聖火傳給台中市長盧秀燕。侯盧是國民黨執政縣市中的唯二直轄市長，施政滿意度高，藍營「一哥」「一姐」強強聯手行銷新北全運會。

國民黨主席選舉落幕，由前主席朱立倫勝出，接任下屆主席。政壇人士指出，朱立倫與藍營執政縣市長關係都不錯， 但要打造國民黨團結氣勢，必須把握藍營14縣市執政優勢，以地方包圍中央，聯合立院黨團創造議題，才能與民進黨抗衡。

朱立倫拿下國民黨但得票未過半數，還是得靠地方諸侯拉抬人氣，侯友宜與盧秀燕在黨主席選舉後強強聯手，公開合體，兩人態度與動向引發關注。

鐵路聖火預計明天上午約9點10抵達台中火車站，中市運局長李昱叡表示，新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕目前都同意出席，為新北全國運動會暖身。新北市選手代表由女排隊長陳菀婷率極速超跑女子排球隊員擔任火炬手；台中市則由柔道楊勇緯領軍，率100公尺跨欄世界聽障紀錄保持人許樂、身障選手林亞璇、林姿妤、李凱琳、吳振勝等運動員，接下聖火。

聖火

延伸閱讀

接黨務成朱立倫副手？ 侯友宜:人民期待的角色是市長

藍營新任黨魁誕生　侯友宜：恭喜朱立倫當選

朱立倫勝出 盧秀燕：當務之急要團結、傾聽民意

新北疫情穩定列管數下降 侯友宜要緊盯各風景區防疫

相關新聞

土城、永和社宅 明年招租入住

新北市預計2023年將達到1萬戶社宅，新北城鄉局指出，目前土城員和段、永和中正橋社宅即將完工，預計明年上半年由新北住都中...

中和佳和公園興建多功能大樓 可提供280個汽車停車位

新北市府有鑑於中和人口稠密，停車需求高，決定在佳和公園興建多目標綜合大樓，完工後將提供280格汽車停車位、100格機車停...

不肖業者三峽爽倒廢土還裝傻 環保局告發最高罰30萬

新北環保局前日查獲不肖業者於三峽某地偷倒廢土，稽查人員上前了解時，砂石車司機還裝傻，不過因對方提不出廢土的相關證明文件，...

獨／雙捷公車駕駛租公司車迎娶 滿載祝福開往幸福站

台中市雙捷公車司機李思翰對小就喜歡公車等大型車，對公車日久生情而當上雙捷公車司機，他今天租一輛公司的雙捷公車迎娶，公車外...

侯友宜與盧秀燕強強聯手 台中火車站明交接全運聖火

全國運動會10月16日在新北登場，聖火傳遞明天到台中，將由新北市長侯友宜將聖火傳給台中市長盧秀燕，國民黨主席選舉後，藍營...

北市本周邀集5知名廠商現場徵才 釋出269職缺

隨著疫情趨於穩定，勞動市場持續升溫，根據行政院主計處統計數字顯示，因國人積極投入就業市場，失業率不因畢業季推升而反降，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。