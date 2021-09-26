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才花300萬整修...鶯歌最大籃球場卻將改建成380戶社宅

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
國家住都中心預計在正義籃球場改建380戶社會住宅「鶯陶安居」，工程預計明年動工，2025年完工。圖／國家住都中心提供
國家住都中心預計在正義籃球場改建380戶社會住宅「鶯陶安居」，工程預計明年動工，2025年完工。圖／國家住都中心提供

新北市鶯歌正義籃球場是當地少數大型運動場，去年才剛花300萬整修其中3面球場，但因坐落國有地上，國家住都中心要改建為380戶社會住宅，預計2025年完工。在地議員表示，鶯歌能運動的場地稀少，希望蓋社宅同時也能找其他公有地闢建籃球場給當地居民使用。

正義籃球場多達11面場地，去年靠老街停車場一側5面有3面剛重新鋪面，其餘8面還是水泥地。區公所表示，正義籃球場是以前正義新村所在地，土地屬政治作戰局所有，在過去鎮公所時期才改建為籃球場，並在去年為其中3面球場重鋪PU。

不過，住都中心今年7月簽約，與政治作戰局租下靠老街5面籃球場與附近一帶近6400平方公尺土地，要在未來蓋社宅「鶯陶安居」使用，目前工程正在發包中，總工程經費約17億，將可提供380戶，依照套房型、二房型、三房型比例6：3：1規畫，預計明年動工，2025年完工。

住都中心說明，內政部前年就依人口以及潛在租戶在評估社宅需求，鶯歌往東會到台北市，西邊則通往八德工業區，有不少就業人口，社宅定位其中一項原因就是服務這兩邊就業人口。

新北市議員蘇泓欽認為，社宅對當地民眾而言不只沒有獲利，也會壓縮運動空間，建議未來社宅周邊要有開放空間，設置如體健設施等給民眾使用，不要像一般社區圍起來，也希望政府能再找其他公有地闢建為籃球場，就算只有1、2面也行。

住都中心指出，6400平方公尺不會都是建物，未來會有開放空間釋出，會作為入口廣場、社區活動廣場、體健空間與戶外庭園給居民使用，社宅也確定會有日照中心進駐，另外一邊6面球場則會維持現況。

永昌里長游武雄表示，會跟地方民代與住都中心協調，看公共空間是否能用步道串聯，並規畫給青年返鄉創業的辦公空間。住都中心回應，鶯歌當地有推動地方創生計畫，也期望未來社宅能提供青年返鄉居住的空間。

鶯歌正義籃球場多達11面球場是當地少有大型運動場，但去年剛改善完的3面不到1年就被當作社宅預定地，未來將變身380戶社宅。
鶯歌正義籃球場多達11面球場是當地少有大型運動場，但去年剛改善完的3面不到1年就被當作社宅預定地，未來將變身380戶社宅。

社宅 青年

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