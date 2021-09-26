林口工一重劃案未來恐有車潮 文化北路二段搶先拓寬

「林口工一市地重劃區」拚明年完工，預計將有大量通勤車輛，新北工務局目前已完成文化北路二段40米道路的第一階段拓寬工程，讓原本的雙向1車道升級為雙向2車道，緊接著還要同步展開人行道及中央分隔島等工程，未來更要拓寬為雙向各3車道，整體工程預計11月完工。

林口工一市地重劃區是新北目前整體開發產專區土地面積最大案，並已於上週公告配地結果，預計明年10月完工，市府期待能吸引高科技、綠能、文創、醫療等產業進駐。

工務局指出，為應付產業進駐帶來的大量通勤車輛，新工處將進行文化北路二段40米道路拓寬工程，其中第一階段拓寬工程將於24日完成，提供用路人雙向各2車道通行。

新工處指出，文化北路40米道路拓寬為林口工一今年度重點項目之一，接著也將同步展開人行道側景觀工程及第二階段中央分隔島增設工程，範圍從文化北路一段526號至文化北路二段509號，請用路人行經時注意指示及減速慢行；若要前往頂福巖方向，也建議民眾由中山路左轉文化北路二段後，依照牌面指示前往。

新工處表示，目前的雙向各1混合車道未來將改為雙向各3車道，且路口處將配置左轉偏心車道，以保障未來頻繁進出重劃區車輛的安全。另外，5.75米的人行道除配置自行車道外，也設置斜坡道及路口行穿線退縮，讓行人有更安全的通行環境。文化北路40米計畫道路預計於11月全部完工，施工期間造成不便敬請見諒。