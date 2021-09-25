北海夜金閃閃運動會今起登場 活動連4周嗨翻草里漁港

新北市漁業管理處與朱銘美術館攜手推出的「北海夜金閃閃－瘋草里大咬運動會」於25日登場，即日起至10月17日連續4個周末活動滿滿，朱銘美術館館長賴素鈴說，這次活動規劃更結合了在地文化、環境教育和藝術教育，希望遊客到草里漁港不只認識釣魚這項運動、改變對傳統漁港的想像和印象。

漁管處表示，此次活動結合藝術裝置和漁港特色，透過運動會般的活動接力賽，在草里漁港舉辦「魚樂人生釣魚體驗活動」、「魚兒選美」、「瘋草里音樂派對」、「手作工作坊」、「北海岸藝術之旅」及「HiHi市集」等精彩活動，從9月25日到10月17日的每周六、日下午3點至晚上7點，連續4個周末活動滿滿。提醒民眾，釣魚體驗活動、手作工作坊及北海岸藝術之旅皆有報名人數限制。

為融合傳統漁港風情及年輕藝術活力，漁管處邀請知名插畫家林廉恩創作溫暖人心的「草里ㄟ家」壁畫，及藝術家王俊豪超可愛的「大咬貓」裝置藝術，以草里漁港為背景，融入生活經驗及在地風景，並於今天安排兩場由朱銘美術館所培力的兒童藝工為民眾導覽解說。