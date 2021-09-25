台灣文化協會成立百年 大稻埕時空重現

台灣重要文化啟蒙團體「台灣文化協會」今年成立百年，北市文化局舉辦系列活動，以音樂、戲劇、論壇、展覽等，重現當年時空，「台灣，永遠是台灣人的台灣」。

台北市文化局表示，1921年10月17日，由蔣渭水、林獻堂為首的知識分子與仕紳們成立文協，傳遞追求進步的理念，並向日本殖民政府爭取自由與平權，文協成員蔡培火喊出的「台灣是台灣人的台灣」，更被視為是百年來凝聚台灣人共識的起點。

此後，新文化運動風起雲湧，台灣的文學思潮、美術畫作、新戲劇與音樂歌謠出現嶄新風格，而大稻埕更可謂是文協的重要歷史現場，「文協百年．時空重現」系列活動，透過實體展覽、市集、戲劇、音樂會、線上論壇講座等，呈現文協的重要事蹟與人物精神。

市長柯文哲在今天開幕記者會上致詞表示，過去的歷史記憶是台灣走向下一個百年的關鍵，文協留下來的精神遺產，是不懼怕外來者壓迫與統治、勇敢追求民主與自由的決心。

蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根致詞時說，文化是台灣堅強軟實力，文協成立百年，希望大家謹記這個精神，成就千秋萬世志業。

「文協百年．時空重現」活動，展出文協推動新文化運動的歷程，以及從日本時代新興的正向興趣切入，了解文協知識分子不同面向，以及當時與總督府在各領域角力的方式。

此外，台北市立美術館10月2日推出「走向世界：臺灣新文化運動中的美術翻轉力」，展示1920至40年代日本時代台灣美術家珍貴藝術作品，及藉由美術創作在國際舞台發光發熱，從而爭取台灣的平等地位。

今年文協百年活動並委託金鐘獎製作人陳南宏及影響．新劇場製作的原創舞台劇「百年催生」；也與台北市立國樂團以及琴園國樂團共同合作，以台灣多元音樂風格為表演主軸，融入文協故事、復刻「議會設置請願歌」、「文化協會會歌」與「咱台灣」等代表性歌曲。