快訊

朱立倫當選國民黨魁 主席直選來首位得票率未過半

趙少康對朱立倫點七大問題 要他號召粉絲歸隊

台灣文化協會成立百年 大稻埕時空重現

中央社 / 台北25日電

台灣重要文化啟蒙團體「台灣文化協會」今年成立百年，北市文化局舉辦系列活動，以音樂、戲劇、論壇、展覽等，重現當年時空，「台灣，永遠是台灣人的台灣」。

台北市文化局表示，1921年10月17日，由蔣渭水、林獻堂為首的知識分子與仕紳們成立文協，傳遞追求進步的理念，並向日本殖民政府爭取自由與平權，文協成員蔡培火喊出的「台灣是台灣人的台灣」，更被視為是百年來凝聚台灣人共識的起點。

此後，新文化運動風起雲湧，台灣的文學思潮、美術畫作、新戲劇與音樂歌謠出現嶄新風格，而大稻埕更可謂是文協的重要歷史現場，「文協百年．時空重現」系列活動，透過實體展覽、市集、戲劇、音樂會、線上論壇講座等，呈現文協的重要事蹟與人物精神。

市長柯文哲在今天開幕記者會上致詞表示，過去的歷史記憶是台灣走向下一個百年的關鍵，文協留下來的精神遺產，是不懼怕外來者壓迫與統治、勇敢追求民主與自由的決心。

蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根致詞時說，文化是台灣堅強軟實力，文協成立百年，希望大家謹記這個精神，成就千秋萬世志業。

「文協百年．時空重現」活動，展出文協推動新文化運動的歷程，以及從日本時代新興的正向興趣切入，了解文協知識分子不同面向，以及當時與總督府在各領域角力的方式。

此外，台北市立美術館10月2日推出「走向世界：臺灣新文化運動中的美術翻轉力」，展示1920至40年代日本時代台灣美術家珍貴藝術作品，及藉由美術創作在國際舞台發光發熱，從而爭取台灣的平等地位。

今年文協百年活動並委託金鐘獎製作人陳南宏及影響．新劇場製作的原創舞台劇「百年催生」；也與台北市立國樂團以及琴園國樂團共同合作，以台灣多元音樂風格為表演主軸，融入文協故事、復刻「議會設置請願歌」、「文化協會會歌」與「咱台灣」等代表性歌曲。

北市 台灣人 日本

延伸閱讀

張正芬／活出自己喜歡的樣子 就是「理智派生活」

臺文館升格歡慶至12月，首場系列活動今正式啟動！

單親高中生為減輕家人負擔 選讀進修部苦讀考取台科大

紀念台灣文化協會百年 走讀林獻堂榮光登場

相關新聞

亞東醫院「用愛融化疫情」MV 新北警局長大受感動

亞東醫院製作「綻放-亞東醫院用愛融化疫情」MV，歌詞訴說醫院醫護人員身處第一線，仍堅持讓微笑來綻放，讓患者安心的心聲，新...

新北土城、永和2社宅將完工 預計明年招租

新北市預計2023年將達到1萬戶社宅，新北城鄉局指出，目前土城員和段、永和中正橋社宅即將完工，預計明年上半年由新北住都中...

塭仔圳重劃拆廠房 業者就地掩埋廢棄物遭罰

新北市推動塭仔圳重劃區，新北環保局昨接獲林口分局通報，有業者將掩埋拆除廠房後的廢棄物，稽查人員前往後，彭姓業者坦承，接受...

北市推用藥安全、照顧技巧等5課程 盼減少移工雇主衝突

截至今年7月底，北市家庭外籍移工數為3萬9953人，根據國立台北護理健康大學調查，有22.0%的雇主對「外籍看護工照顧技...

新北3社宅申請候補 月租最低6600元

社會住宅租金較市價低，經常一推出就湧入申請民眾，新北住宅及都市更新中心指出，新店央北青年社會住宅、三峽北大青年社會住宅、...

鹽寮沙灘10多個老沙雕將走入歷史 巴里島風格系列作品

今年福隆國際沙雕藝術季上周已在福隆海水浴場登場，附近藍灣海濱休憩園區的鹽寮沙灘，也有10多個已有5年之久的沙雕，有巴里島...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。