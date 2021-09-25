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新北疫情穩定列管數下降 侯友宜要緊盯各風景區防疫

聯合報 / 記者江婉儀王敏旭／新北即時報導
今天新北0確診，新北市長侯友宜表示，自從板橋某社區解隔離後，列管人數就大幅下降，今天只有64人，疫情控制更穩定、更好。記者江婉儀／攝影
今天新北0確診，新北市長侯友宜表示，自從板橋某社區解隔離後，列管人數就大幅下降，今天只有64人，疫情控制更穩定、更好。記者江婉儀／攝影

今天新北0確診，新北市長侯友宜表示，自從板橋某社區解隔離後，列管人數就大幅下降，今天只有64人，疫情控制更穩定、更好，期待列管數回到個位數、甚至0。針對經濟振興部分，侯友宜表示，新北搭配五倍券，用紙本加倍、數位加碼的方式，讓民眾可以用小面額在市場及夜市消費，才能實際帶動庶民經濟。

侯友宜表示，今天沒有新增個案 ，Delta病毒染疫也告一個段落，還在警戒二級，又是周末假期，他也要求各區區長跟觀旅局要啟動人潮儀表板，該做的防疫仍要做，不能放鬆，警戒二級實施到10月4日，防疫要全力以赴做到位，目前各風景區防疫都非常遵守，繼續努力，希望快速回到警戒一級。

日前爆發某幼兒園群聚感染，新北日前宣布結案，但周邊的餐飲店家自主停業，這段期間虧損不少，侯友宜表示，這波疫情受創不只餐飲業，也有很多庶民經濟，包含觀光旅宿、小吃業、餐飲業商圈等，受到衝擊非常大。

侯友宜表示，這次搭配政府五倍券，用紙本加倍、數位加碼的方式，讓庶民經濟快速振興，尤其新北的加倍券，希望大家用50元在市場、夜市用，相信才能實際讓庶民經濟帶動起來，除了商圈補助3000元，還是加倍券來爭取，來帶動庶民經濟。

侯友宜

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