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新北土城、永和2社宅將完工 預計明年招租
新北市預計2023年將達到1萬戶社宅，新北城鄉局指出，目前土城員和段、永和中正橋社宅即將完工，預計明年上半年由新北住都中心開始招租，下半年開始入住；新北已有約7000戶社宅，再加上未來2年的3000戶，將會達成萬戶目標。
新北社宅推出後受到民眾歡迎，土城員和段社宅離近捷運海山站，為地上12層至14層、地下3層的建築物，分別有套房、2房、3房房型共534戶，該社宅預計設有托老中心、托育中心、庇護工場、社宅管理站、青創辦公室。
永和中正橋派出所社宅鄰近捷運頂溪站，為地上13層、地下3層的建築物，同樣有套房、2房、3房房型共70戶，1樓至4樓為警察局派出所，5樓至13樓才是住宅。
城鄉局住宅發展科長江怡瑩指出，土城員和段、永和中正橋社宅工程進入最後驗收階段，預計明年上半年會由新北住都中心負責招租，下半年才會開始入住。
江怡瑩也說，新北目前正在發包興建的社宅約3000戶，2022年在土城永寧站附近分別有66戶的土城永和段社宅、88戶土城大安段，這2處基地面積不大，預計明年可順利完成。
2023年則分別有632戶的中和安邦社宅，預計設有日照、身心障礙日照中心、公托、創客中心、店舖等公益空間；194戶的新店民安段社宅；921戶的三峽國光社宅二期；210戶的泰山中山段社宅。
新北城鄉局指出，中央有意挹注資源於新北市興建4萬戶社宅，但須面對解決財源經費、規劃人力、興建土地、營造團隊等問題，新北會與中央共同合作，目前第一階段1萬戶預計在2023年完成。
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