聽新聞
test
0:00 / 0:00
塭仔圳重劃拆廠房 業者就地掩埋廢棄物遭罰
新北市推動塭仔圳重劃區，新北環保局昨接獲林口分局通報，有業者將掩埋拆除廠房後的廢棄物，稽查人員前往後，彭姓業者坦承，接受地主以8萬元委託進行拆除、回填工作，偵訊後依違反廢棄物清理法送辦，最高面臨5年以下有期徒刑，得併科1500萬元罰金。
昨有民眾行經該廠房，卻發現有業者在開挖土地，甚至把堆置的廢棄物掩埋及回填，該名民眾用手機錄下全程犯罪行為，同時報警處理。林口分局明志派出所長、報環境稽查重案組均到現場稽查。
稽查人員指出，民眾提供的蒐證影片發現，彭姓業者使用挖土機於工區後方隱密處挖洞，並使用貨車載運現場的廢棄物清倒於該洞穴中，後續再進行覆土掩埋作業。
不過彭姓業者起初狡辯非他所為，只在現場分類及往後撥作業，但最後坦承為了節省成本才將廢棄物進行回填作業。而地主表示，彭姓業者告訴他回填沒有違法才同意，沒想到卻涉犯廢棄物清理法這麼嚴重，竟還要吃上官司。
環保局說，業者拆除廠房後的廢棄物務必循合法管道，並委託領有廢棄物清除許可文件的業者清除處理，地主相信不法業者說詞，最終不但未省到廢棄物清除的費用，更會吃上廢棄物清理法的官司。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言