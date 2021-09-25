塭仔圳重劃拆廠房 業者就地掩埋廢棄物遭罰

新北市推動塭仔圳重劃區，新北環保局昨接獲林口分局通報，有業者將掩埋拆除廠房後的廢棄物，稽查人員前往後，彭姓業者坦承，接受地主以8萬元委託進行拆除、回填工作，偵訊後依違反廢棄物清理法送辦，最高面臨5年以下有期徒刑，得併科1500萬元罰金。

昨有民眾行經該廠房，卻發現有業者在開挖土地，甚至把堆置的廢棄物掩埋及回填，該名民眾用手機錄下全程犯罪行為，同時報警處理。林口分局明志派出所長、報環境稽查重案組均到現場稽查。

稽查人員指出，民眾提供的蒐證影片發現，彭姓業者使用挖土機於工區後方隱密處挖洞，並使用貨車載運現場的廢棄物清倒於該洞穴中，後續再進行覆土掩埋作業。

不過彭姓業者起初狡辯非他所為，只在現場分類及往後撥作業，但最後坦承為了節省成本才將廢棄物進行回填作業。而地主表示，彭姓業者告訴他回填沒有違法才同意，沒想到卻涉犯廢棄物清理法這麼嚴重，竟還要吃上官司。