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北市推用藥安全、照顧技巧等5課程 盼減少移工雇主衝突

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市勞動局推出5堂線上課程讓移工學習照護技巧、用藥安全等，減低勞資糾紛。圖／北市勞動局提供
台北市勞動局推出5堂線上課程讓移工學習照護技巧、用藥安全等，減低勞資糾紛。圖／北市勞動局提供

截至今年7月底，北市家庭外籍移工數為3萬9953人，根據國立台北護理健康大學調查，有22.0%的雇主對「外籍看護工照顧技巧不佳」感到困擾。北市勞動局辦理「聘僱移工家庭安心支持計畫」，今年特別規劃用藥安全、營養備餐、情緒溝通、照顧技巧與生活復能5堂線上課程，盼能減輕照顧壓力與衝突。

勞動局表示，第一場次課程主講「用藥安全」，除了介紹藥物治療原理、失能長輩常用藥物，引導學員思考吃錯藥的後果，並針對移工「看不懂藥袋」問題，在通譯協助下完整導讀重要資訊，並提供「4對3注意」口訣：吃對藥、吃對時間、吃對方式、存對方法。

藥師鄭文柏也提醒，善用工具可以維護藥物使用正確性，例如標示7天的分格藥盒、自動提醒用藥時間的智慧藥盒或用藥提醒APP等，方便提醒移工與溝通。

勞動局長陳信瑜表示，北市自2019年推動「聘僱移工家庭安心支持計畫」，透過社工個案管理模式已服務超過1000家戶聘雇移工家庭，並透過入戶訪視與諮詢，架接長照2.0專業服務、喘息服務、交通接送、輔具及無障礙環境改善資源等。

陳信瑜說，勞動局也針對移工與雇主期待落差，及時給予協助，避免勞雇關係惡化，穩住國人照顧不離職、移工穩定就業也不離職。移工服務除了關注勞動條件外，也應擴及移工服務的家庭，一併導入資源協助家庭，才能化解勞雇雙方的壓力。

勞動局提醒，今年為因應疫情，聘僱移工家庭的課程活動改線上舉辦，反而吸引更多沒有照顧替代人手的雇主與看護移工參與。

移工 北市 外籍看護

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