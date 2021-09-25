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新北3社宅申請候補 月租最低6600元
社會住宅租金較市價低，經常一推出就湧入申請民眾，新北住宅及都市更新中心指出，新店央北青年社會住宅、三峽北大青年社會住宅、三峽國光青年社會住宅將於9月29日，開放申請候補，採「隨到隨辦」現場收件方式辦理，月租最低6000元。
新北住都中心指出，社宅租約每2年為1期，，承租人於租期屆滿前檢附證明文件以書面申請續租，經審查通過者得以續租，並以2次為限，總租期以6年為限，但具備優先戶身分者，總租期可延長至12年。
新店央北社宅位於央北二路、央北三路交叉口，新北住都中心說，候補房型為套房，坪數約11.5坪，134戶優先戶租金為7400元、20戶一般戶租金為9200元。
三峽北大青年社宅位於大學路，可候補為3房房型，坪數約40坪，4戶優先戶租金為1萬3200元、1戶一般戶租金為1萬6500元。
三峽國光社宅位在三樹路，可候補為12坪套房，18戶優先戶租金為6600元；33坪至36坪3房房型，月租為1萬6500元。
新北住都中心表示，申請期限自9月29日起至10月13日止，不含例假日共10個工作天，10月20日進行電腦抽籤，依據抽籤後選屋序號，列入各資格類別遞補名單排序，再依順序通知申請人選屋、點交、簽約及公證。
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