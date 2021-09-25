鹽寮沙灘10多個老沙雕將走入歷史 巴里島風格系列作品

今年福隆國際沙雕藝術季上周已在福隆海水浴場登場，附近藍灣海濱休憩園區的鹽寮沙灘，也有10多個已有5年之久的沙雕，有巴里島風格的雙門柱象神等，業者表示，因日曬雨淋已有缺損，計畫4個月後會讓它重歸塵土。

藍灣海濱休憩園區以前稱鹽寮海濱公園，占地80公頃，是東北角幅員最廣的遊憩景點，綿延3公里到福隆的金黃海岸，沙灘有多樣化的遊憩活動。鹽寮曾為日本治台登陸首站，海灘旁建有高 8.8公尺之「鹽寮抗日紀念碑」，以憑弔昔時英勇抵抗日軍登陸的義士先烈。

藍灣海濱休憩園區目前還有10多座矗立多年的沙雕，但都已有多年歷史，因風吹日曬已變古銅色，有的也破塤。沙雕有巴里島風格的雙門柱象神、彈琴少女、坐禪童子、少女的祈禱等，假日時還是有遊客會來欣賞。

廖姓業者說，一般沙雕展時間都很短，像這樣一展就展了10年是滿特別的，因為這裡有獨特的地理環境，會在明年1月進行沙雕最終展，讓民眾知道沙雕放久了會變成什麼樣子。79年第一次辦沙雕，以後就結束了，具有承先啟後的意味，以後大家就去福隆看沙雕。