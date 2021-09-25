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安忠路橋服務23年昨晚拆除 新店安康路二段豁然開朗
服務23年的新店區安忠陸橋於9月25日清晨正式功成身退，負責執行拆橋任務的新北市養工處，利用昨日（24日）晚間將大梁拆除完成，讓安康路二段豁然開朗，呈現嶄新市容面貌。目前新北還有117座陸橋，未來將規劃拆除新店區新店陸橋。
工務局指出，以往的交通政策多是「以車行為主」的理念，採人車分流，並廣設人行陸橋及地下道，但高齡化社會加上以人為本的交通規劃理念推廣，在先進國家城市，天橋地下道則是「只拆不建」。
養工處表示，此次安忠陸橋拆除作業是依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，由新店區公所、養工處、交通局、警察局及地方民意代表及里長進行會勘，取得共識後透過試辦封閉，改變民眾通行習慣，在無具體反對意見後，才進行拆除工程。在陸橋拆除後，將設置QR Code地磚及建置橋誌，藉由「橋誌」串起陸橋與民眾之間記憶，利用照片及文字編輯，紀錄陸橋的歷史。
養工處強調，伴隨時代演變及平面交通人行環境設施進步，陸橋使用率日趨減少，安忠陸橋是新北市升格以來拆除的第37座人行陸橋，拆完後全市將剩下117座人行陸橋，未來還將規劃拆除新店區新店陸橋，並持續針對使用率低的陸橋辦理評估作業，提升市容景觀，並降低陸橋維護經費，達成市府及在地居民雙贏目的。
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