台南營業額較五都少 經發局：台積電等總公司不在台南

台南市議會今天關切台南市在公司、商業登記家數及營利事業銷售額較其他五都較少部分，經發局回應說，主要原因是多數上市櫃公司（如台積電、聯電、群創等）雖有設廠在台南市，但其總公司都設立地址均北部，其營業稅均由總公司統一於所在地合併申報。

經發局也指出，依經濟部公司商業統計資料，2020年與2019年度比較，台南市公司及商業登記累計家數分別為10萬7119家、11萬0512家，成長率3.17%，在六都排名第二，另依財政部統計資料顯示，台南市2020與2019年度營利事業銷售額分別為2兆3千5百56億3千5百71萬8千元、2兆3千7百74億5千5百71萬千元，成長率0.91%，六都排名第四，市府團隊將持續營造優質投資環境，爭取更多廠商到台南投資，增加更多就業機會。

另外有議員關切5倍券加碼不夠誘人，經發局說，台南市政府在現有的財政預算規劃下，整合各局處資源，推出「台南振興有夠讚 食宿遊購行」活動，因應行政院將發行振興券，市府各局處也推出各項振興優惠方案，有住宿好康劵搭配公車免費搭乘、農遊折價劵、古蹟景點商品振興價優惠方案等，並搭配中秋節、萬聖節、聖誕節及跨年節慶推出各項主題行銷活動外，同時結合百貨場、商圈、特色店家及飯店等業者搶搭振興5倍券推出多種優惠共同拚經濟，吸引國內消費者至本市觀光旅遊，帶動消費熱潮。