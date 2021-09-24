新北文林國小改善無障礙電梯 借書不必再揹上樓
新北文林國小無障礙電梯改善工程今天啟用，讓身障搭乘輪椅的行動不便學生，可以搭電梯到3樓圖書館，老師不必再揹學生上樓。友善的教育環境方便學生借書，善用教育資源。
民主進步黨籍立法委員蘇巧慧辦公室今天發新聞表示，樹林區文林國小的3棟校舍在不同時期興建，彼此的銜接不良，對行動不便師生非常不友善。無障礙電梯改善工程今天啟用，盼學生善用校內學習資源。
文林國小校長鄭旭泰說，因缺乏無障礙設施，坐輪椅的學生移動到高樓層教室或3樓圖書館時，都得由老師揹學生爬樓梯上樓，相當辛苦。
學校1名行動不便的6年級林姓學生，今天首度體驗搭電梯到3樓圖書館；他表示，有了友善的教育環境，未來會常到圖書館借書。
蘇巧慧今天參加啟用典禮時說，西元2019年她與教育部次長林騰蛟一同到校會勘，爭取教育部核定補助新台幣600萬元，爭取無障礙電梯改善工程，作為去年文林國小創校50周年校慶禮物。
蘇巧慧也充當「一日圖書館員」，為身障學生登錄借閱書籍、刷條碼。
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