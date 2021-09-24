公墓私地法院判新北市應付租金 殯葬處上訴

民眾繼承的土地，長期作為三芝第二公墓使用，台北高等行政法院判決新北市府殯葬管理處應付租金。殯葬處今天表示，已提上訴，先公告該公墓禁葬。

台北高等行政法院今年8月19日判決書指出，郭姓女子所有新北市三芝區新小基隆段蕃社後小段38地號土地（面積1萬5887平方公尺，應有部分12分之 1），位在新北市三芝區第二公墓範圍內，供新北市府殯葬管理處作公墓使用。

郭女認為，殯葬處無權使用該爭議土地，依公法上不當得利法律關係，提起行政訴訟。

判決書表示，郭女屢次陳情主張殯葬處無權使用，但新北殯葬處都依改制前台北縣三芝鄉公所民國83年編纂的三芝鄉志，認定爭議土地為私捐，非無權占有。

但原告郭女詢問內政部長信箱詢問鄉志的效力，內政部回復，地方志書纂修辦法已於民國92年廢止，三芝鄉志依72年修正的地方志書纂修辦法規定，當時地方志書分為省志、直轄市志、縣志、省轄市志4種，並無鄉（鎮、市、區）志的纂修及審核相關規定。

法院認為，不能以有無收取規費而認定是否占有，也不採信被告所辯稱，殯葬處僅為管理者，非受益的使用者。法院判決新北市殯葬管理處應給付郭女10年租金新台幣25萬9887元，可以上訴。

新北市府殯葬處今天表示，三芝第二公墓座落於新北市三芝區埔頭段270、274及新小基隆段蕃社後小段38地號等3筆土地，是日治時期存在的村落共同墓地，前由三芝鄉公所管理，99年改制後由市府接續管理，非新設公墓。

殯葬處表示，當事人於92年繼承該公墓部分土地，並享有其權利範圍1/12，後續向殯葬處主張土地所有權，並陳情市府針對該筆土地課徵地價稅。

殯葬處表示，因土地稅法修正，當事人於103年遭開徵地價稅，殯葬處分別於105年及106年，協助代繳當年度地價稅，並於107年協助完成免徵收地價稅。

至於相關土地使用權的疑義，殯葬處表示，目前已提上訴，將等司法判決確定後辦理。為減輕後續使用爭議，已公告三芝第二公墓禁葬。