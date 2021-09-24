雙溪高中營造友善校園 學生體驗身障運動
雙溪高中與身心障礙體育總會在今(24)日辦理身障運動項目體驗活動，讓同學們體驗身障人士的運動項目，有手搖車、地板冰壺和飛鏢等等，希望同學透過身障人士的運動項目體驗，進而能夠產生同理心。
身體健康的普通同學們，透過特殊的教育體驗，要讓學生了解不同族群有不同的運動項目和活動方式，藉由體驗活動促進學生對身障者的了解，並對他們的未來多元發展有更多不同層面的思考，營造生命關懷、互尊互重的友善校園。
雙溪高中校長葉俊士表示，身心障礙體育總會把身障運動項目帶到學校來，讓普通班的學生能夠體驗到身障者的運動項目，學校本身推廣融合教育，也期待學生透過活動，對特殊學生能更了解和體諒，甚至歡迎他們一起加入學習的行列。
今天來教導的許多身心障礙體育總會的教練們，不因自身的障礙而封閉，身心障礙者不是只能在家裡等著被幫助，也可以走出去幫助別人，這次來協助學生體驗身障運動，也是讓學生換位思考，更加懂得了解和體諒，讓社會更美好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言