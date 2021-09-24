雙溪高中營造友善校園 學生體驗身障運動

雙溪高中與身心障礙體育總會在今(24)日辦理身障運動項目體驗活動，讓同學們體驗身障人士的運動項目，有手搖車、地板冰壺和飛鏢等等，希望同學透過身障人士的運動項目體驗，進而能夠產生同理心。

身體健康的普通同學們，透過特殊的教育體驗，要讓學生了解不同族群有不同的運動項目和活動方式，藉由體驗活動促進學生對身障者的了解，並對他們的未來多元發展有更多不同層面的思考，營造生命關懷、互尊互重的友善校園。

雙溪高中校長葉俊士表示，身心障礙體育總會把身障運動項目帶到學校來，讓普通班的學生能夠體驗到身障者的運動項目，學校本身推廣融合教育，也期待學生透過活動，對特殊學生能更了解和體諒，甚至歡迎他們一起加入學習的行列。

今天來教導的許多身心障礙體育總會的教練們，不因自身的障礙而封閉，身心障礙者不是只能在家裡等著被幫助，也可以走出去幫助別人，這次來協助學生體驗身障運動，也是讓學生換位思考，更加懂得了解和體諒，讓社會更美好。