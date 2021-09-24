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貢寮百歲人瑞獲重陽禮 大方傳授長壽秘訣
一年一度的重陽敬老節要到了，今(24)日貢寮區長鍾耀磊及公所同仁就和里長一同探訪區內7位的百歲人瑞，並送上大紅包和金鎖片等重陽禮品，並有蛋糕為百歲人瑞們祝賀，人瑞們也大方分享自己的長壽秘訣。
重陽節快到了，今日貢寮區長和里長及公所同仁，一同訪視區內總共7位百歲人瑞，並送上由市長提供的大紅包和金鎖片以及豬腳麵線、蛋糕等禮品，提前為區內百歲人瑞度過重陽節，希望每位長輩人都能夠健康開心樂活。
貢寮區長鍾耀磊表示，很開心在重陽前能夠代替市長來探訪區內的百歲人瑞，與長輩們開心聊聊天，了解長者年輕的一些往事，並致贈上一些禮品，也祝福貢寮區的所有長者都能夠健健康康。
今年剛滿100歲的吳玉女士，9歲就嫁出當童養媳，幫忙種田、養雞養鴨，下海採石花菜換白米吃，從早到晚都要工作，育有4個女兒和2個兒子，長壽的秘訣是兒女的孝順還有每天一罐人蔘精，另外還有每天晚上喜歡喝上一點紅酒。
102歲的蔡林絨女士，年輕時從事農業，所以至今身體都很健康，重儀容外表，每天都要洗頭，到現在還可以自己洗澡、縫衣服，手腳非常俐落，兒子蔡和順表示，媽媽長壽的秘訣是心情好、常保笑容，每天都要喝一罐雞精，重陽送禮是心意，希望所有的長者都能身體健康，天天快樂無憂。
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