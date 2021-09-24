金山忠義路拓寬終完成 用路人不怕再會車

金山區永興里忠義路路幅太狹窄，社區巴士難以通行，經新北市議員白珮茹辦理會勘，希望能夠改善路口寬度，並爭取讓社區巴士通行，也讓山上老人家進出更方便，近來工程終於完工，路口寬度變寬了，用路人會車也變得更容易。

永興里長許瑞林說，忠義路的山上有大約30多位的長輩，以前年輕時還可以騎機車出入，現在年紀漸長，只能仰賴大眾運輸，不過礙於忠義路路幅不夠會車，社區巴士遲遲無法規劃設站，現在道路拓寬，感謝議員協助，未來要爭取社區巴士路線到活動中心，甚至是更山上來行駛。

市議員白珮茹說，忠義路通山區不少住戶以長輩居多，以往路幅太窄，社區巴士路線難以行駛，長輩出入也不方便，如今拓寬路幅1.5公尺，拓寬長度約有38公尺，期待先把硬體設施做好，在由里長協調社區巴士路線經過這裡，便利長輩、住戶搭乘大眾運輸工具出入。

金山區長廖武輝表示，忠義路路口道路兩側，一側為農田，一側為排水溝渠，這次的工程將原本的排水設施，調整成為箱涵保持原有排水功能，並且也達到道路拓寬能夠避車與會車目的，如此讓居住在忠義路上的居民與長輩們出入更便捷，也讓忠義路有望規劃入社區巴士的路線，讓居民多一項出門的交通選擇。