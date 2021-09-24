抑制炒房 台南將提高非自住房屋稅率
台南市政府市政會議今天通過「台南市房屋稅徵收率自治條例」修正草案，將非自住房屋稅率從1.5%提高到2.4%及3.6%，以抑制炒房。
根據修正草案，對在台南市持有非自住用房屋者採差別稅率，持有5戶以下每戶按2.4%課徵房屋稅，6戶以上每戶按3.6%課徵房屋稅，但須經台南市議會審議通過。
台南市政府財政稅務局表示，依台南市110年度房屋稅應稅人數56萬人計算，只有6%受到較大影響，約3萬3000人；適用最高稅率3.6%的僅0.08%，只有400多人。
市府認為提高房屋稅，對持有多屋特定族群將有一定程度抑制投機炒作行為，但一般人不受影響。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言