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抑制炒房 台南將提高非自住房屋稅率

中央社 / 台南24日電

台南市政府市政會議今天通過「台南市房屋稅徵收率自治條例」修正草案，將非自住房屋稅率從1.5%提高到2.4%及3.6%，以抑制炒房。

根據修正草案，對在台南市持有非自住用房屋者採差別稅率，持有5戶以下每戶按2.4%課徵房屋稅，6戶以上每戶按3.6%課徵房屋稅，但須經台南市議會審議通過。

台南市政府財政稅務局表示，依台南市110年度房屋稅應稅人數56萬人計算，只有6%受到較大影響，約3萬3000人；適用最高稅率3.6%的僅0.08%，只有400多人。

市府認為提高房屋稅，對持有多屋特定族群將有一定程度抑制投機炒作行為，但一般人不受影響。

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