六張犁社宅工地火警 北市都發局：不影響完工期程
台北市都發局今天表示，六張犁社會住宅工地火警，因起火地點有模板等木材，初步研判可能是切割鋼筋時不慎引發火警，但起火原因仍待消防單位調查，且不影響社宅完工期程。
台北市警消凌晨1時許獲報，信義區吳興街附近六張犁社會住宅工地發生火警，火勢半小時內撲滅，燃燒面積約33平方公尺，未造成人員傷亡。
台北市議會下午召開工務部門定期大會，國民黨籍議員秦慧珠、民進黨籍議員吳沛憶質詢關於六張犁社宅工地火警的起火原因及是否影響完工期程等問題。
北市府都市發展局長黃一平答詢時說，六張犁社宅工地起火地點是11樓的其中一戶，因現場進行灌鋼筋等工程，有堆置模板等木材，初步研判，可能是因切割鋼筋時，部分帶有溫度鋼筋掉落現場，間接引發火警，但這只是初步推論，詳細起火原因仍待消防單位調查、釐清。
黃一平表示，會持續檢視起火地點的結構混凝土、鋼筋等狀況，確定安全無虞後才能動工，且不影響社宅工程進度，不會懲處承包商。
都發局新聞資料指出，信義區六張犁社會住宅工程有3棟建物，此次火警發生於B1棟，A棟及B2棟未受影響，後續將持續施作工程，已要求B1棟先停工進行安全檢視。
都發局表示，會確定無工安疑慮後，B1棟才能復工，將督導廠商完成工程，至於六張犁社宅預定完工時間為民國112年6月仍然不變。
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