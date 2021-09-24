天龍人很羨慕！ 新北今發重陽禮金超過11億元
新北今年續發重陽禮金，今起陸續匯入長輩指定的帳戶。新北社會局指出，採匯款者有58萬3360人，今下午刷存款簿就可發現已入帳；至於採現金領取者，將於10月2日起在指定地點領取。全新北共有64萬3221人獲益，總發金額為11億216萬6000元。
新北社會局長張錦麗指出，新北財政不比台北市寬裕，但為感念長輩過去對社會國家的貢獻和付出，基於敬老尊賢的傳統精神，因此仍決定於每年重陽節前，致贈每名年滿65歲以上的民眾一份禮金。
張錦麗說，65歲至79歲者每人1500元、80歲至89歲者2000元、90歲至99歲者5000元，100歲以上的百歲人瑞則每名致贈2萬元，目前新北有810名人瑞，將由各區長代表新北市長侯友宜親往致贈。
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