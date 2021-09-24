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北市宣布2千處自營場地租金減半 小巨蛋與田徑場適用

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市下午舉行防疫記者會。圖／北市府提供
台北市下午舉行防疫記者會。圖／北市府提供

北市下午舉行防疫記者會，副市長黃珊珊宣布北市2千處機關自營場地場租減半，包括小巨蛋、台北田徑場皆適用。時間從10月8日起12月31日止，比照熊好券時間，希望加速經濟復甦。

黃珊珊指出，台北市本土不明感染源上一個案例是發生在9月11日，也就是到明天為止，台北市長達14天沒有不明感染源的本土案例，根據北市跟中央規範，在沒有不明感染源的情況下，幾乎是可以到降級的標準，但還是要等中央。

黃珊珊也宣布，希望能夠讓大家鬆一口氣。這段時間，最難過的是會展跟藝文產業，這段期間所有自營場地租金全面減半，包括小巨蛋、台北體育園區的田徑場及體育館，還有台北市所有的圖書館、區活動中心、公園場域和各學校機關用地， 只要是自營場地租金減半。

黃珊珊說，主要也是比照熊好券的時間，希望透過減租，讓會展和藝文產業能夠加速復甦，依現在情況，只要做好防疫措施、實聯制，符合中央規定，可以辦大型展覽和活動 ，但仍要送防疫計畫送市府核准，預計北市租金收入會少五、六千萬，但會讓會展、藝文產業加速復甦。

圖／北市府提供
圖／北市府提供

北市 黃珊珊 小巨蛋

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