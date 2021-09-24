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北市象山、虎山山難數名列前茅 仍有5人至今未尋獲

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
根據資料，北市象山、虎山平均高度不到500公尺，但卻是山難數量最多的2座山；圖為象山一隅。記者鍾維軒／攝影
根據資料，北市象山、虎山平均高度不到500公尺，但卻是山難數量最多的2座山；圖為象山一隅。記者鍾維軒／攝影

北市議員王浩今天在議會質詢時指出，2015年到2020年間，北市山難人數達190人，其中5人至今仍未尋獲，且鄰近都市的山區基地台僅28座、告示牌無警語、無衛星座標、監視器等，導致民眾受困求救無門，高度不高的象山、虎山山難數量更是榜上有名，要求北市工務局改善。

王浩指出，因為疫情關係國外旅遊停止，北市府鼓勵民眾進行國內旅遊，和大自然接觸，觀傳局還推出尋找秘境當網美的活動「台北大縱走」，但這種鼓勵民眾不走正常山徑的政策，更可能因而增加山難事件。

根據北市消防局資料，台北市平均每年都有21件山難，搜救天數短則10幾天、長則1個多月，共190人曾經受困山中，尋獲人數185人、生還人數175人、死亡人數10人，至今未尋獲人數5人。山難人口中，50歲到70歲占了5成以上，其中在象山走失的人最多，有12件，其次為虎山8件，接著依序是冷水坑、擎天崗等。

王浩表示，北市登山步道有154處，總長度11萬6086公尺，指示牌有977個，監視器卻一個都沒有，無法定位是主要消耗搜救人力的原因，甚至曾經發生失蹤民眾根本沒有進入山區的案例，批北市府浪費人力資源。

王浩說，冷水坑歸陽管局管理，告示牌上有提醒民眾不要偏離步道，結果觀傳局鼓勵民眾找秘境，結果就是會偏離步道。另外陽管處的指示牌上，也附有衛星座標，林務局也有手機訊號告示牌，但北市府的告示牌上什麼都沒有，既無座標點、無警語，也沒有手機訊號告示，到山區根本沒用。

北市境內山區，還有6處危險攀岩點及為數眾多的未納管步道，王浩表示，這些地方缺乏管理，民眾若誤入或逕自攀爬，就有可能發生危險。象山及虎山也是北市山難最多的山區，兩山域中共計只有28座基地台，僅佔信義區基地台數的0.1%，山區基地台數量少、覆蓋率低，若收不到訊號，儘管受困民眾有攜帶手機也無從求救。

北市工務局長林志峯回應「因為台北的山比較不高，應該沒什麼大問題」，王浩反問「那請問失蹤的5個人在哪？到現在都還找不到」，要求工務局盡快改善缺失。

北市 山難 基地台

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