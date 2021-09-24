北市抽水站柴油汙染河川 議員控員工打電玩看片釀疏失

台北市議員王欣儀今天在工務部門質詢時，踢爆北市水利處轄下的雙園抽水站，在9月12日的颱風天排放500公升柴油造成淡水河汙染，水利處竟一無所知，甚至有員工在中控室「開雙機」打電玩，批評這種工作態度實不可取。水利處處長陳郭正則當場道歉，並說「對不起全體市民」，允諾會親自查清楚，並請政風介入。

王欣儀表示，日前接獲民眾檢舉，9月12日傍晚雙園抽水站有大量柴油漏出，依據當時監視器影片，可看到白白的一灘即是漏出的浮油，而這些油就隨著颱風天抽水機運轉時一併被排放到淡水河裡。

王欣儀指出，根據水利處提供的檢討報告，事發當下約有500公升柴油漏失，但當天漏油時間已長達一小時甚至以上，「有可能只漏500公升嗎？」。

王欣儀還發現，12日設備發生故障，卻拖到15日才報修，工程人員到場查看，填報處理情形卻是「現場再度測試，動作正常」，但之後又更換零件，質疑設備故障到底是真是假？故意更換零件來避責？

另外，王欣儀看了雙園抽水站平日工作畫面，發現原本是用來監看、操作抽水設施用的自動化系統電腦，全部被員工拿來打電玩，有的還自帶遊戲機及自架電腦螢幕看影片，懷疑漏油事件發生當下，這些站內員工顧著打電玩、上班不專心，結果補油補過頭都不知道，才造成如此嚴重的漏油。

王欣儀要求水利處應儘速釐清漏油事件發生原因及疑似虛報油耗做假帳等問題責任，並將相關疏失、如何改進之做法，重新提交完整檢討處理報告，勿讓錯誤一而再、再而三的發生。

水利處處長陳郭正則是當場道歉，說「非常對不起台北市民」，將針對此事請政風介入調查，提供完整的檢討報告。

北市雙園抽水站員工上班時間看影片、打電動。圖／議員王欣儀提供