聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市連2周無不明感染源 柯文哲：已接近第一級標準
台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會，台北市從5月到現在，已經很成功在地方政府能做的，把疫情壓到最低，已經達到一級警戒標準，接下來是最快速把疫苗覆蓋率打起來。
柯文哲指出，台北市疫情狀況，四周以來，從18例、11例、例10，到2、4、3、3例，本周是連續5周確診者少於5個 ，比確診更重要的不明感染源，北市本周是0，回溯上一個是14天前。
柯文哲說，居家隔離剩下150個，也降到新低，現在大家思考一個問題，這麼長的時間是零星確診，降級要怎麼處理？指揮中心分四級，只要有出現不明本土案例就是二級，但已經連續14天，理論上已經接近降到一級標準。
柯文哲說，畢竟首都生活圈、高鐵一日生活，重點不是台北市，而是整個台灣，但不明感染源就算是全台灣，也是很低，已經達到降到一級標準，但如果降級疫苗會不會真的反撲？有可能，所以四看疫苗覆蓋率。
柯文哲說，現在已經很成功，從五月到現在，地方政府能做的，已將感染壓到最低，拉近降到一級標準，現在就是 最快速把疫苗覆蓋率打起來。
另外，這兩天高中職生打BNT，共打1萬3325人，其中131人身體不適，但大多是輕症，結論是已經接近到一級標準 ，再來就看疫苗覆蓋率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言