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新北加倍券11月才能兌換 綠黨團憂五倍券留不住
中央五倍券將上路，新北推出加倍券，10月20日至31日將開放民眾登記、11月8日公布得獎名單、11月19日至12月3日至指定地點兌領。新北市議會民進黨團今指出，兌換時間在11月下旬，且中獎又是少數，可能無法順利把五倍券留在新北使用。
新北加倍券共有31萬份、3種方案，分別是20萬份500元五倍券換1000元的新北加倍券、10萬份1000元五倍券換2000元新北加倍券、1萬份5000元五倍券換1萬元新北加倍券；每1000元可換得10張面額50元加倍券與5張100元加倍券。
民進黨團總召黃俊哲說，新北願意提出加碼方案，議員間都給予肯定，但很多民眾反映等待抽獎時間兌換使用已經是11月下旬，等待時間都無法消費，是否能符合民眾的期待？
黃俊哲表示，拿五倍券抽加倍券中獎肯定開心，但中獎是佔極少數，沒中獎的肯定會把五倍券花在其他縣市；其他縣市像是台南、高雄陸續公布抽汽車的資訊，桃園也加碼餐飲業的補助金、交通觀光一日套票等，都可以借鏡。
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