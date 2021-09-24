新北加倍券11月才能兌換 綠黨團憂五倍券留不住

中央五倍券將上路，新北推出加倍券，10月20日至31日將開放民眾登記、11月8日公布得獎名單、11月19日至12月3日至指定地點兌領。新北市議會民進黨團今指出，兌換時間在11月下旬，且中獎又是少數，可能無法順利把五倍券留在新北使用。

新北加倍券共有31萬份、3種方案，分別是20萬份500元五倍券換1000元的新北加倍券、10萬份1000元五倍券換2000元新北加倍券、1萬份5000元五倍券換1萬元新北加倍券；每1000元可換得10張面額50元加倍券與5張100元加倍券。

民進黨團總召黃俊哲說，新北願意提出加碼方案，議員間都給予肯定，但很多民眾反映等待抽獎時間兌換使用已經是11月下旬，等待時間都無法消費，是否能符合民眾的期待？