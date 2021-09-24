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繼承農地想自耕竟變公墓 殯葬處卻解釋已行之有年

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
民眾郭小姐向議員投訴，父親去世後她繼承家中農地，但新北市殯葬管理處聲稱她的祖先在日治時就同意捐贈土地使用，無法給予補償。圖／鄭宇恩服務處提供
民眾郭小姐向議員投訴，父親去世後她繼承家中農地，但新北市殯葬管理處聲稱她的祖先在日治時就同意捐贈土地使用，無法給予補償。圖／鄭宇恩服務處提供

新北市第二公墓位於三芝區都市計畫內的農業區，但民眾郭小姐向議員投訴，父親去世後她繼承家中農地，但新北市殯葬管理處聲稱她的祖先在日治時就同意捐贈土地使用，無法給予補償。法院在8月判決，認為殯葬處已侵害地主權益，議員認為，市府應支付合理租金給地主；殯葬處回應，早期雖未必有書面紀載，但已行之有年，為既定事實，因此全案將上訴。

郭小姐投訴，多年前父親過世後，繼承一筆三芝都計農業區內的農地，面積約400坪，原本打算用來自耕，但發現農地從日治時期就當作新北第二公墓使用至今，新北市府不僅沒有給予地主任何補償，還向地主課徵地價稅，她多次向殯葬處反映，都以其祖先早年已同意捐獻作為公墓使用為由，無法給予地主補償或租金。

此案於2018年2月12日在三芝區公所召開第二公墓無償占用私有土地協調會，雖然公墓土地從35年總登記迄今都持續登記於私人名下，殯葬處仍然堅持，依據83年編印之三芝鄉志記載，第二公墓土地為私捐，地主對於土地使用權有疑義，建議循司法途徑解決。

郭小姐表示，民眾承租新北市有非公用土地，租金是以申報地價乘以年租金率7％計算，無法理解為何殯葬處主張可以無償使用私人土地，還要求地主自行花錢打官司解決，她耗時5年打官司，感覺就像是小蝦米對抗大鯨魚，身心疲憊。

新北市議員鄭宇恩表示，根據殯葬處提供的資料，近3年民眾向市府繳交第二公墓營葬使用費，合計達121萬2200元，市府應該支付合理租金給地主，以符合使用者付費原則。

判決書指出，郭小姐應享有土地所有權的使用、收益及處分權能，但是土地現由市府無償占有設置為公墓，並依新北市公立公墓使用收費標準向民眾收取規費，提供民眾申請埋葬先人使用，已經侵害地主使用權益。法官表示，根據三芝區公所的回函，並無地主同意其土地作為公墓使用的相關資料，故無證據可以佐證三芝鄉誌就此部分的記載為真。

殯葬處長黃秀川表示，該筆農地自日治時期就由當地村民合意作為公墓使用，早期雖未必有書面紀載，但已行之有年，為既定事實，因此全案將上訴。

農地 日治時期

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